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Производитель техники в Ростовской области увеличил выпуск электронных плат

На донском предприятии с начала года выпустили около 150 тысяч электронных плат.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года производитель компьютерной техники ООО «Бештау» изготовил в Ростовской области около 150 тысяч электронных плат. Это на 30 тысяч больше, чем за такой же период годом ранее, сообщают донские власти.

Предприятие посетили председатель Госдумы России Виктория Абрамченко и глава донского минпромэнерг Андрей Савельев. Гости ознакомились с работой компании и осмотрели производственные линии.

— Компания — пример того, как в Ростовской области с нуля создали высокотехнологичную отрасль. Предприятие стало ядром радиоэлектронного кластера, здесь производят уникальные печатные платы, которые востребованы не только внутри группы компаний, но и другими игроками рынка, — отметил Андрей Савельев.

В дальнейшем на предприятии намерены увеличить объемы выпуска, а также расширить линейку продукции.

— Предприятие стало опорным для межрегионального кластера радиоэлектронной промышленности, который объединил девять предприятий из трёх регионов. Масштабный инвестпроект дал региону 120 новых рабочих мест, и это далеко не предел, — добавила Виктория Абрамченко.

На ростовской площадке выпускают электронные платы и компоненты для собственной продукции. Компания производит компьютеры, моноблоки, мониторы, серверы, клавиатуры, мыши и другую компьютерную технику. Также развивается направление контрактного производства и литья пластиковых изделий.

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