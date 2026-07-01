В Уфе в этом году должны достроить Восточный выезд и отремонтировать мосты

Эти объекты входят в проект «Расширение транспортных артерий Уфимской агломерации» стоимостью 51 млрд руб., который находится на контроле федерального правительства. Также в него входят будущий железнодорожный Южный обход Уфы, который «заберёт» грузовые составы, и уже работающая развязка в Зинино (открыли перед новым, 2024 годом).