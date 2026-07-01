Делегация Красноярского края на форуме женщин в Москве обсуждает развитие Севера

На личном примере она рассказала, как в ее семье сохраняют эвенкийские традиции, передают их детям и молодежи. Также спикер поделилась историей участия семьи во Всероссийском конкурсе «Многодетность — это счастье», где они победили в номинации «Мы — семья защитника». Видеоролик, созданный дочерью Натальи Монго, посвятили ее отцу — участнику СВО Андрею Амагзаеву, отмеченного за проявленное мужество при выполнении боевых задач.