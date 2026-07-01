Делегация Красноярского края на форуме женщин в Москве обсуждает развитие Севера

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве продолжает работу Второй форум женщин Севера. На мероприятие съехались представительницы 28 регионов России. Красноярский край на площадке представляют 16 человек — это представительницы Таймыра, Эвенкии и Красноярска.
Возглавляет делегацию заместитель руководителя агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Наталья Астахова.
Основные темы форума — развитие северных территорий, сохранение культуры и языков коренных малочисленных народов, поддержка семей и многое другое.
Полномочный представитель главы государства в Совете Федерации Артур Муравьев зачитал приветствие Президента РФ Владимира Путина. Глава государства отметил особую роль женщин в развитии северных территорий страны, их вклад в сохранение традиций, развитие экономики, науки, культуры, общественную деятельность и поддержку участников специальной военной операции и их семей.
Основные темы первого дня были посвящены в том числе роли женщин в укреплении единства народов России, социально-экономическому развитию северных территорий, вопросам образования, сохранения здоровья населения.
Одним из спикеров сессии «Традиционные знания, культура и родной язык: от вызовов к перспективам» стала представительница Красноярского края — председатель общественной организации «Союз эвенков Таймыра», методист Арктического центра культуры Наталья Монго.
На личном примере она рассказала, как в ее семье сохраняют эвенкийские традиции, передают их детям и молодежи. Также спикер поделилась историей участия семьи во Всероссийском конкурсе «Многодетность — это счастье», где они победили в номинации «Мы — семья защитника». Видеоролик, созданный дочерью Натальи Монго, посвятили ее отцу — участнику СВО Андрею Амагзаеву, отмеченного за проявленное мужество при выполнении боевых задач.
«У эвенков исторически очень сильна роль женщины — она объединяет семью, сохраняет традиционный уклад, воспитывает детей, поддерживает мужчин. И сегодня, несмотря на современные вызовы, именно женщины продолжают оставаться главной опорой семьи, своего народа и своей малой родины», — отметила Наталья Монго.
Сегодня участники форума обсудят развитие креативных индустрий и женских инициатив на Севере, вопросы сохранения здоровья населения, повышения качества жизни в арктических территориях, гастрономическое наследие северных народов, традиционное природопользование, развитие туризма, а также подведут итоги работы на пленарном заседании.