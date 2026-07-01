Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены на вторичную недвижимость в Донецке снижаются

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Как пишут местные риэлторы, на вторичном рынке недвижимости Донецка сохраняется тенденция к удешевлению квадратного метра. Сейчас, после небольшого всплеска, они фактически вернулись к показателям 2023 года.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Как пишут местные риэлторы, на вторичном рынке недвижимости Донецка сохраняется тенденция к удешевлению квадратного метра. Сейчас, после небольшого всплеска, они фактически вернулись к показателям 2023 года.

Самый значительный спад зафиксирован в наиболее небезопасных Киевском, Кировском и Куйбышевском районах. Цена квадратного метра за год цена упала здесь в среднем от 32,6% до 29,4%. Чуть меньше подешевели квартиры в центральном, Ворошиловском районе — здесь цена упала ровно на четверть: было 130−150 тысяч, стало 90 тысяч. Такая же тенденция в Буденновском и Пролетарском районах — стоимость снизилась на 23,8% — со 100−110 до 60−70 тысяч рублей за метр. Самая низкая стоимость жилой недвижимости в Петровском — 50 тысяч рублей за квадратный метр, и в Калининском районе — 65−75 тысяч.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

16+