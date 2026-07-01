Цены на вторичную недвижимость в Донецке снижаются

Самый значительный спад зафиксирован в наиболее небезопасных Киевском, Кировском и Куйбышевском районах. Цена квадратного метра за год цена упала здесь в среднем от 32,6% до 29,4%. Чуть меньше подешевели квартиры в центральном, Ворошиловском районе — здесь цена упала ровно на четверть: было 130−150 тысяч, стало 90 тысяч. Такая же тенденция в Буденновском и Пролетарском районах — стоимость снизилась на 23,8% — со 100−110 до 60−70 тысяч рублей за метр. Самая низкая стоимость жилой недвижимости в Петровском — 50 тысяч рублей за квадратный метр, и в Калининском районе — 65−75 тысяч.