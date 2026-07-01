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На уфимских АЗС продолжают дежурить сотрудники ЦОБ

Контроль за ситуацией с топливом власти столицы Башкирии пока курируют в ручном режиме.

Ситуация с топливом пока не налажена. В столице Башкирии на АЗС продолжат дежурить сотрудники Центра общественной безопасности. Особенно это касается покупки бензина в канистры и другие емкости, а также очередей и возможных конфликтов.

«Контроль прошу вести в ручном режиме до стабилизации ситуации. Ажиотажный период мы должны пройти вместе», — подчеркнул на оперативном совещании в мэрии исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии проводят брифинги по топливной ситуации, где появляется последняя, достоверная и актуальная информация от экспертов и специалистов сферы.