Молодые предприниматели рассказали, в каких сферах развивают свой бизнес

Сейчас в команде 12 человек. Ребята выступают как полным составом, так и маленькими группами. «Мы — сюрприз», — отмечает молодой человек. Команда примечательна тем, что в выступлении нет статики, а есть барабанный марш и хореография. Кроме того, ребятам не нужно время на расстановку инструментов, поэтому они могут выйти на мероприятии из любой точки зала.