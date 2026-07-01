Молодые предприниматели рассказали, в каких сферах развивают свой бизнес

По данным Минэкономразвития РФ, с 2019 года количество предпринимателей в возрасте до 35 лет увеличилось на 17% и сейчас превышает 1,17 миллиона человек. По случаю Дня молодежи нижегородские предприниматели рассказали, как начинали строить свое дело.
Шесть лет назад во время пандемии Владлена Железцова вернулась из Москвы в родной Нижний Новгород. С 16 лет она находится в бьюти-индустрии. Вначале была администратором в салонах красоты, потом выросла до управляющей. Девушка рассказала, что ее волосы тонкие, а хотелось густоты и красоты, поэтому стала мастером, изучала окрашивание и разные техники работы.
Приехав в Нижний Новгород, Владлена устроилась на фабрику, которая занималась производством изделий из волос. Вскоре производство в городе закрылось, и в свои 22 года девушка решила начать свое дело.
Сейчас собственная фабрика Владлены осветляет волосы, продает их или создает готовые изделия, например, парики, накладки, системы замещения, хвосты и волосы на заколках. Девушка отмечает, что волосы — это не просто красота, а способ вернуть уверенность, ведь их потеря может быть связана с болезнями.
В это время муж Владлены занимается производством сыров. Если шесть лет назад у него было всего пять коров, то сейчас он готовится к открытию завода.
Анастасия Амоева окончила филологический факультет ННГУ. До декрета она десять лет работала маркетологом, в том числе в сфере общепита. Муж Анастасии родился в Грузии, поэтому с детства знаком с кухней страны. Проанализировав спрос, ребята с ноября 2025 года стали заниматься производством полуфабрикатов блюд грузинской кухни ручной работы.
Еще один предприниматель, Надежда Соловьева, по профессии архитектор-проектировщик. Долгое время работая в найме, пробуя себя в разных направлениях, девушка всегда знала, что хочет свое дело. Однажды Надежда сплела себе кокошник и пояс в технике макраме для новогодней вечеринки в стиле «а‑ля рус». Подруга Екатерина особенно заинтересовалась этой техникой и тем, какие еще изделия можно создать.
В итоге девушки стали производить современные дизайнерские аксессуары. Надежда признается, что Екатерина оказалась партнером, с которым у нее схожи ценности и одинаковое отношение к работе.
Кирилл Ларин играет на барабанах с 16 лет, закончил колледж в Павлово, а также окончил ННГАСУ по специальности «Культуролог». Он учил других играть на барабанах, работал вожатым, участвовал в КВН, занимался аниматорством и маркетингом, но всегда мечтал о создании барабанного шоу. Однако он поделился с контент-партнером «РГ» Pravda-nn.ru, что ему не хватало опыта, навыков и смелости.
Однажды Кирилл год прожил во Владивостоке, где попал на барабанное шоу. Поняв, что не все так сложно, он вернулся в Нижний Новгород и начал собирать команду.
Сейчас в команде 12 человек. Ребята выступают как полным составом, так и маленькими группами. «Мы — сюрприз», — отмечает молодой человек. Команда примечательна тем, что в выступлении нет статики, а есть барабанный марш и хореография. Кроме того, ребятам не нужно время на расстановку инструментов, поэтому они могут выйти на мероприятии из любой точки зала.