Участники СВО смогут получать две пенсии одновременно

«Первый вариант: страховую по старости и государственную по инвалидности», — говорится в сообщении. Уточняется, что во втором случае, когда участник СВО является кадровым военным или сотрудником силового ведомства, он сможет получать государственную пенсию по инвалидности и за выслугу лет по линии силового ведомства.