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Участники СВО смогут получать две пенсии одновременно

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Информировал Социальный фонд России.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Информировал Социальный фонд России.

«Первый вариант: страховую по старости и государственную по инвалидности», — говорится в сообщении. Уточняется, что во втором случае, когда участник СВО является кадровым военным или сотрудником силового ведомства, он сможет получать государственную пенсию по инвалидности и за выслугу лет по линии силового ведомства.

Государственную пенсию также получают ополченцы Донбасса и бойцы организаций, содействующих ВС России. Согласно данным ведомства, за один год участия в боевых действиях засчитывается два года трудового стажа, а пенсионные баллы начисляются в двойном размере, что увеличивает размер будущей страховой пенсии.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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