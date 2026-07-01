Житель Норильска отсудил почти 750 тысяч рублей за некачественный кухонный гарнитур

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Норильчанин через суд взыскал с предпринимателя в три раза больше стоимости кухонного гарнитура за товар с производственными дефектами.
Мужчина заказал мебель стоимостью 278,6 тысячи рублей для своего дома в Краснодарском крае. Представитель продавца выполнил замеры помещения, подготовил эскизы будущего гарнитура, после чего мебель изготовили и доставили заказчику.
Товар привезли поздно вечером в упакованном виде. Покупатель принял его без осмотра, поскольку сборку и установку должен был выполнять представитель продавца, и не сомневался в качестве мебели.
Однако после монтажа выяснилось, что гарнитур изготовлен с серьезными недостатками. Из-за неверных замеров мебель не подошла по размерам, стыки у потолка не совпали, столешница отличалась от согласованного эскиза, а при установке были повреждены фасад и плитка.
Покупатель потребовал заменить мебель, но получил отказ. Продавец сослался на то, что товар был принят без замечаний.
Тогда мужчина провел независимую экспертизу. Специалисты установили, что все недостатки являются производственными, возникли до передачи товара покупателю и не могут быть устранены.
После консультации специалистов Управления Роспотребнадзора по краю норильчанин обратился в суд. Суд удовлетворил иск и взыскал с предпринимателя почти 750 тысяч рублей. В эту сумму вошли стоимость кухонного гарнитура, оплата его установки, расходы на экспертизу, неустойка, компенсация морального вреда и штраф.
Решение вступило в законную силу.
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