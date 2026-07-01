Житель Норильска отсудил почти 750 тысяч рублей за некачественный кухонный гарнитур

Однако после монтажа выяснилось, что гарнитур изготовлен с серьезными недостатками. Из-за неверных замеров мебель не подошла по размерам, стыки у потолка не совпали, столешница отличалась от согласованного эскиза, а при установке были повреждены фасад и плитка.