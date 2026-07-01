Правила посадки и высадки пассажиров электропоездов на остановочном пункте Октябрьская в Красноярске временно изменились с 1 июля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 июля 2026 года посадка и высадка пассажиров электропоездов на платформе Октябрьская в Ленинском районе Красноярска производится только через первые четыре вагона.
Ограничения связаны с ремонтом пешеходного моста на остановочном пункте. На период работ мост и часть платформы полностью закрыты.
Для удобства и безопасности пассажиров на платформе Октябрьская оборудован деревянный настил через пути. На подходах к остановочному пункту установлены навигационные и информационные указатели, а также предупреждающие знаки безопасности.
Напомним, чтобы привести пешеходный мост на остановочном пункте Октябрьская к современным стандартам, специалисты отремонтируют его пролётные строения, опоры и косоуры с помощью современных полимерных материалов, заменят ступени. Вместо асфальта планируется уложить новое покрытие из резиновой крошки. Металлические перила и ограждения будут заменены на более долговечные, из композитных материалов. Также на платформе появится новая система освещения.
Красноярская железная дорога просит неукоснительно соблюдать правила безопасности: переходить пути по специально оборудованному наземному настилу только убедившись в отсутствии приближающихся поездов.