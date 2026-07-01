Правила посадки и высадки пассажиров электропоездов на остановочном пункте Октябрьская в Красноярске временно изменились с 1 июля

Напомним, чтобы привести пешеходный мост на остановочном пункте Октябрьская к современным стандартам, специалисты отремонтируют его пролётные строения, опоры и косоуры с помощью современных полимерных материалов, заменят ступени. Вместо асфальта планируется уложить новое покрытие из резиновой крошки. Металлические перила и ограждения будут заменены на более долговечные, из композитных материалов. Также на платформе появится новая система освещения.