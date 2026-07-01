Проверка качество магистралей Донбасса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Качество автомагистралей, которые восстанавливают в ДНР, проверяют с помощью передвижных дорожных лабораторий, сделанных в Саратове.
Сканеры, датчики, камеры и другие приборы «Трассы-2» обеспечивают сбор данных более чем по 20 параметрам и способны выявить любые дефекты.
«В ближайшее время мы планируем поставлять в ДНР еще и более компактное диагностическое оборудование, которое можно установить на любой легковой автомобиль», — рассказал сотрудник группы компаний «Современные дорожные технологии» Дмитрий Лешков.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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