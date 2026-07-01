Власти Новосибирска объяснили причины подорожания бензина

В Новосибирске горожане всё чаще сталкиваются с проблемами на заправках. Кто-то не может найти бензин вовсе, кто-то видит цены выше 100 рублей. В соцсетях публикуют видео и комментарии — люди делятся тем, что видят на дорогах и в кошельках.