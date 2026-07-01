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Власти Новосибирска объяснили причины подорожания бензина

Жители сообщают об отсутствии топлива на заправках и стоимости выше 100 рублей за литр.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске горожане всё чаще сталкиваются с проблемами на заправках. Кто-то не может найти бензин вовсе, кто-то видит цены выше 100 рублей. В соцсетях публикуют видео и комментарии — люди делятся тем, что видят на дорогах и в кошельках.

Один из водителей записал ролик, где показал, что бензина на станции нет, а дизель стоит 97 рублей.

«Правда, я только что бензином за 99 заправлялся», — добавил он.

Другой автомобилист сравнил цены: «За литр 107 рублей 98-й, 92-й по 75». Также есть сообщения о бензине по 100 рублей и о том, что на многих АЗС просто нет топлива.

Женщина рассказала, что потратила час, чтобы заправить машину, но безуспешно: «Бензина просто нет. И, думаю, что его нет и для полевых работ. Голодать будем».

Другие комментаторы возмущаются, что при таких ценах и отсутствии топлива власти не дают внятных разъяснений и ограничиваются общими фразами.

В министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области ответили на обращения граждан. В ведомстве заявили, что ситуация находится под контролем и принимаются меры для стабилизации.

«Понимаем ваше беспокойство. Принимаемые меры направлены на обеспечение стабильности и доступности топлива для всех жителей региона», — говорится в ответах.

При этом чиновники пояснили, что автозаправочные станции имеют право самостоятельно устанавливать цены в соответствии с законом о торговле.

«Автозаправочные станции (АЗС) имеют право самостоятельно определять порядок продажи топлива, и это право основывается на положениях законодательства о торговле», — уточнили в минпромторге.

Также в ведомстве сообщили, что УФАС проводит проверки по соблюдению антимонопольного законодательства в части ценообразования и обеспеченности топливом.