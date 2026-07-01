347 млн рублей выделят на расширение Ново-Стригинского кладбища

В рамках контракта предусмотрен широкий комплекс работ: от устройства проездов, тротуаров и площадок до прокладки инженерных сетей, установки ограждения, наружного освещения и озеленения. Также планируется обустройство контейнерных площадок, туалетов, резервуаров для воды и пожарных ёмкостей.