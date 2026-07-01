На Кубани начали ловить топливных спекулянтов: на АЗС вышли казаки и волонтеры

На самых загруженных АЗС теперь дежурят казаки и участники СВО. Они должны не только ускорить движение очередей, но и остановить тех, кто пытается заправляться по нескольку раз подряд ради последующей перепродажи топлива. В администрации Крымского района заявили, что при выявлении таких случаев нужно сразу сообщать в дежурную часть по номеру 102, указав адрес АЗС, марку машины и номер автомобиля.