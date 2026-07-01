На Кубани начали ловить топливных спекулянтов: на АЗС вышли казаки и волонтеры

В Крымском районе власти провели рабочую встречу с руководителями местных автозаправок. Там сообщили, что спрос на топливо вырос примерно в два раза, из-за чего на ряде станций ввели жесткие ограничения. Бензин и дизель там отпускают только по топливным картам и спецтранспорту, а для обычных автомобилей установили лимит в 15, 20 или 30 литров.
Приоритет на заправках отдали машинам экстренных служб. В первую очередь топливо получают скорая помощь, пожарные и полиция. Власти подчеркивают, что такие меры нужны, чтобы не допустить полного коллапса и удержать ситуацию под контролем.
На самых загруженных АЗС теперь дежурят казаки и участники СВО. Они должны не только ускорить движение очередей, но и остановить тех, кто пытается заправляться по нескольку раз подряд ради последующей перепродажи топлива. В администрации Крымского района заявили, что при выявлении таких случаев нужно сразу сообщать в дежурную часть по номеру 102, указав адрес АЗС, марку машины и номер автомобиля.
В Новороссийске ситуация тоже остается напряженной. На крупных сетевых заправках организовали круглосуточное дежурство волонтеров. Они информируют водителей о наличии топлива, следят за соблюдением запрета на повторную заправку и не допускают наполнения канистр. Там же, где рядом с АЗС нет нормальных условий для ожидания, устанавливают биотуалеты и при необходимости подвозят питьевую воду.
Отдельно власти города-героя выделили транспорт социально значимых предприятий и общественный транспорт: они получили право заправляться без очереди. Для всех остальных действует правило — топливо отпускают только в бак автомобиля. Глава Новороссийска Андрей Кравченко призвал жителей отнестись к ограничениям с пониманием и переждать непростой период.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что ситуация с бензином в Краснодарском крае остается тяжелой повсеместно. На курортах сокращается число работающих АЗС.