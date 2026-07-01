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Новосибирское УФАС усилило контроль за ценами на топливо

Ведомство на постоянной основе отслеживает цены на нефтепродукты и готово принять меры при выявлении нарушений антимонопольного законодательства.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирское УФАС России усилило контроль за ситуацией на рынке топлива. Ведомство следит за ценами на нефтепродукты и проверяет, нет ли признаков нарушений антимонопольного законодательства.

На официальном сайте управления сообщается, что мониторинг рынка нефтепродуктов ведётся на постоянной основе.

«В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении ведомства.

Контроль за топливным рынком усиливают и на федеральном уровне. ФАС взаимодействует с цифровыми платформами, чтобы не допустить спекулятивной перепродажи топлива. В частности, «Авито» скрыл объявления о торговле топливом, а на Ozon и Wildberries запрещена продажа автомобильного топлива.

Отдельное внимание уделяют обеспечению аграриев. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным управлениям усилить контроль за продажей топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ.

Кроме того, ФАС возбудила дело в отношении трёх нефтетрейдеров. Ведомство заявило о признаках картеля на биржевых торгах нефтепродуктами.

В Новосибирской области ситуация с топливом остаётся в зоне внимания властей и контролирующих органов. Специалисты продолжают отслеживать стоимость нефтепродуктов и поведение участников рынка.

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