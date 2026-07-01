Под Волгоградом ввели новые цены на проезд из-за ситуации с топливом

В городе Новоаннинском Волгоградской области с 1 июля 2026 года изменились тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость одной поездки на городских маршрутах № 1 и № 2 составила 40 рублей.
Решение утверждено постановлением администрации городского поселения № 305, подписанным главой поселения 29 июня 2026 года. Изменения опубликованы администрацией Новоаннинского в муниципальном канале.
Власти объяснили корректировку тарифов необходимостью адаптации к текущей экономической ситуации, включая рост цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и обслуживание транспорта.
Стоимость провоза одного места багажа также установлена на уровне 40 рублей. Новые тарифы действуют в пределах городского поселения на маршрутах № 1 и № 2.
При этом отмечается, что льготные категории граждан сохранят право на компенсации и социальные проездные билеты в рамках действующих муниципальных программ.
Ранее власти региона отчитались о наличии бензина и дизельного топлива в регионе.