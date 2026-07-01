Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом ввели новые цены на проезд из-за ситуации с топливом

Подорожал проезд в общественном транспорте города Новоаннинский.

В городе Новоаннинском Волгоградской области с 1 июля 2026 года изменились тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость одной поездки на городских маршрутах № 1 и № 2 составила 40 рублей.

Решение утверждено постановлением администрации городского поселения № 305, подписанным главой поселения 29 июня 2026 года. Изменения опубликованы администрацией Новоаннинского в муниципальном канале.

Власти объяснили корректировку тарифов необходимостью адаптации к текущей экономической ситуации, включая рост цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и обслуживание транспорта.

Стоимость провоза одного места багажа также установлена на уровне 40 рублей. Новые тарифы действуют в пределах городского поселения на маршрутах № 1 и № 2.

При этом отмечается, что льготные категории граждан сохранят право на компенсации и социальные проездные билеты в рамках действующих муниципальных программ.

Ранее власти региона отчитались о наличии бензина и дизельного топлива в регионе.