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Антимонопольщики усилят мониторинг цен на топливо в Казахстане

Агентство разработало план мероприятий по предупреждению нарушений законодательства в области защиты конкуренции.

Источник: Пресс-служба Агентства по защите конкуренции РК

АСТАНА, 1 июл — Sputnik. В агентстве Казахстана по защите и развитию конкуренции обсудили текущую ситуацию на рынке горюче-смазочных материалов, сообщили в ведомстве.

Председатель Агентства Марат Омаров поручил территориальным департаментам усилить мониторинг цен поставщиков нефти, оптовых реализаторов нефтепродуктов, а также автозаправочных станций (АЗС) и автомобильных газозаправочных станций (АГЗС).

«В случае выявления признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции департаментам поручено принимать соответствующие меры антимонопольного реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

Агентство также разработало план мероприятий по предупреждению нарушений законодательства в области защиты конкуренции.