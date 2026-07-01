Антимонопольщики усилят мониторинг цен на топливо в Казахстане

АСТАНА, 1 июл — Sputnik. В агентстве Казахстана по защите и развитию конкуренции обсудили текущую ситуацию на рынке горюче-смазочных материалов, сообщили в ведомстве.
Председатель Агентства Марат Омаров поручил территориальным департаментам усилить мониторинг цен поставщиков нефти, оптовых реализаторов нефтепродуктов, а также автозаправочных станций (АЗС) и автомобильных газозаправочных станций (АГЗС).
«В случае выявления признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции департаментам поручено принимать соответствующие меры антимонопольного реагирования», — подчеркнули в ведомстве.
Агентство также разработало план мероприятий по предупреждению нарушений законодательства в области защиты конкуренции.