Режим НМУ объявили в нескольких округах Красноярского края

С 1 по 2 июля в Красноярске, Норильске, Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске, посёлке Солнечный и других территориях края введён режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин.
По данным синоптиков, в Красноярске 1 и 2 июля ожидается жаркая погода — днём температура местами достигнет +35°C.
В период действия режима предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу. Жителям рекомендуется меньше находиться на улице и ограничить использование личных автомобилей.
Режим будет действовать до вечера 2 июля.
Ранее мы сообщали, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась на 53 тысячи га.