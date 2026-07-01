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Режим НМУ объявили в нескольких округах Красноярского края

Режим будет действовать до вечера 2 июля.

С 1 по 2 июля в Красноярске, Норильске, Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске, посёлке Солнечный и других территориях края введён режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин.

По данным синоптиков, в Красноярске 1 и 2 июля ожидается жаркая погода — днём температура местами достигнет +35°C.

В период действия режима предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу. Жителям рекомендуется меньше находиться на улице и ограничить использование личных автомобилей.

Режим будет действовать до вечера 2 июля.

Ранее мы сообщали, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась на 53 тысячи га.