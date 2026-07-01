Режим НМУ объявили в нескольких округах Красноярского края

С 1 по 2 июля в Красноярске, Норильске, Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске, посёлке Солнечный и других территориях края введён режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин.