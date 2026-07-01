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С 1 июля на заправках Новороссийска начинают работать волонтёры

В Новороссийске прошло планерное совещании, на котором обсудили особенно острый вопрос по ситуации с топливом.

— Решено, что на крупных сетевых АЗС Новороссийска с обеда сегодняшнего дня на круглосуточное дежурство заступают волонтеры, которые будут информировать стоящих в очереди автовладельцев о наличии топлива. Для снижения нагрузки на АЗС и рационального распределения топлива волонтеры будут следить за соблюдением запрета на повторную заправку и заправку в канистры, — отметил мэр города-героя Андрей Кравченко.

По решению главы Новороссийска также вблизи заправочных станций, необорудованных туалетами, установят биотуалеты и по необходимости организуют подвоз питьевой воды. Об этом Андрей Кравченко сообщил в своём МАКС-канале.