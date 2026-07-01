С 1 июля на заправках Новороссийска начинают работать волонтёры

— Решено, что на крупных сетевых АЗС Новороссийска с обеда сегодняшнего дня на круглосуточное дежурство заступают волонтеры, которые будут информировать стоящих в очереди автовладельцев о наличии топлива. Для снижения нагрузки на АЗС и рационального распределения топлива волонтеры будут следить за соблюдением запрета на повторную заправку и заправку в канистры, — отметил мэр города-героя Андрей Кравченко.