МАРТ сказал белорусам о запрете возврата бытовой техники

Стало известно, почему некоторую бытовую технику вернуть нельзя, пишет sb.by.
Так, в Беларуси существует запрет на возврат в магазины технически сложных товаров бытового назначения. К таким товарам относятся товары, которые используются в быту и которым присущи потребление, выработка, преобразование или передача различных видов энергии, в том числе мускульной силы. Такие товары характеризуются одной или совокупностью нескольких функций бытового назначения.
Это касается электрических бытовых машин, часов, планшетов, ноутбуков и иных товаров с питанием от сети переменного тока. На такие товары устанавливаются гарантийные сроки, а в техпаспорте либо заменяющем его документе проставлена отметка о дате продажи. И, если же даже одно или оба условия не были соблюдены, то подобный товар все равно можно возвращать в течение 14 дней.
— К слову, если производитель указал технически сложный товар как промышленный, но потребитель использовал его в быту, для личных нужд, то такую покупку человек вправе вернуть даже в специализированный магазин, — прокомментировала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.
К слову, компьютерную мышь, SSD-диск, модуль оперативной памяти вернуть или обменять нельзя. Эти товары не имеют самостоятельной функции бытового назначения, поэтому их возврат под запретом. Также невозможен возврат планшетов и ноутбуков, так как они относятся к группе вычислительной техники.
При этом есть исключения. Например, если вещь была герметично упакована, например, в вакуумный пакет, то это позволяет установить, что товар был в употреблении.
— В таком случае, несмотря на запрет, вернуть продукцию можно, — констатировала представитель МАРТ.
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