МАРТ сказал белорусам о запрете возврата бытовой техники

Это касается электрических бытовых машин, часов, планшетов, ноутбуков и иных товаров с питанием от сети переменного тока. На такие товары устанавливаются гарантийные сроки, а в техпаспорте либо заменяющем его документе проставлена отметка о дате продажи. И, если же даже одно или оба условия не были соблюдены, то подобный товар все равно можно возвращать в течение 14 дней.