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Опрос: каждый пятый житель ЮФО планирует заработать на фондовом рынке на колебаниях

Каждый четвёртый россиянин сегодня воспринимает брокерский счёт как неотъемлемую часть нормальной финансовой жизни.

Каждый четвёртый россиянин сегодня воспринимает брокерский счёт как неотъемлемую часть нормальной финансовой жизни — наравне с банковскими картами, вкладами и программами лояльности. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом свидетельствуют результаты опроса*, проведённого ВТБ Мои Инвестиции в преддверии Финансового конгресса Банка России.

За последние 3−5 лет доля тех, кто не просто интересуется биржей, а рассматривает её как элемент современной финансовой культуры, заметно выросла: 26% респондентов, ранее не задумывавшихся об инвестициях, сегодня активно проявляют интерес к этой теме.

Финансовые привычки россиян также подтверждают этот тренд: 25% опрошенных уже пользуются инвестиционными инструментами, а 32% регулярно читают о финансах и инвестициях. Брокерский счёт сегодня есть у 21% граждан, инвестиционными продуктами — облигациями, акциями и фондами — владеют 29%. Почти каждый пятый (18%) видит в фондовом рынке способ заработать на колебаниях — этот мотив особенно выражен на Северном Кавказе (22%) и Юге (22%).

При этом рынок остаётся на стадии формирования восприятия. Около трети россиян (34%) по-прежнему считают брокерский счёт инструментом для опытных пользователей — эта доля особенно высока на Северо-Западе (47%).

Тема инвестиций постепенно проникает в повседневное общение. 27% россиян время от времени обсуждают биржевые события с друзьями, коллегами и родственниками, 9% делают это регулярно. Чаще всего такие разговоры ведут жители Северного Кавказа.

Россияне всё чаще воспринимают инвестиции как инструмент для приумножения сбережений. 29% готовы открыть брокерский счёт, если доходность по нему превысит ставки по депозитам, 19% — чтобы сберечь деньги в долгосрочной перспективе, 17% — чтобы накопить на крупную цель: жильё или образование.

Прагматичный подход подтверждают и представления о разумном старте: 28% считают комфортной для первых шагов сумму до 5 тыс. рублей, 34% — от 5 до 30 тыс. рублей, 17% — от 30 до 100 тыс. рублей. 5% готовы начать со суммы свыше 100 тыс. рублей.

Если близкий человек обратится за советом, открывать ли брокерский счёт, около половины россиян поддержат эту идею, а чуть более трети посоветуют сначала разобраться в деталях.

Заметен и культурный сдвиг в отношении к инвестициям для детей: 45% респондентов положительно относятся к идее открыть брокерский счёт ребёнку для накопления на образование или старта во взрослой жизни — 15% считают это полезным навыком на будущее, 30% поддерживают эту инициативу под контролем взрослых. Особенно активно эту практику поддерживают на Северном Кавказе, где ценность накоплений и передачи капитала традиционно высока. Даже в качестве подарка на день рождения акции или паи биржевого фонда готовы принять 64% россиян — 35% заинтересовались бы таким подарком, 29% отнеслись бы положительно, но не знали бы, что с ним делать.

— Брокерский счёт перестает быть отдельным финансовым инструментом и встраивается в повседневную систему управления личными финансами — наряду с банковской картой и вкладом. Показательно, что почти половина россиян спокойно относится к идее открыть брокерский счёт ребёнку, а более 60% готовы принять акции или паи фонда в подарок. За этими цифрами видно, как меняется семейный подход к сбережениям — капитал начинает восприниматься как долгосрочный актив, передаваемый следующему поколению. Для нас как для брокера это сигнал: фондовый рынок становится естественным следующим шагом после привычных банковских продуктов. Для рынка в целом это означает формирование устойчивого спроса, менее подверженного краткосрочным колебаниям. По мере снижения ключевой ставки эта тенденция будет только усиливаться, превращая инвестиции в логичное продолжение сберегательной стратегии граждан, — отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

*Опрос проведён ВТБ Мои Инвестиции среди 1500 респондентов по репрезентативной всероссийской выборке.