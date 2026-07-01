Опрос: каждый пятый житель ЮФО планирует заработать на фондовом рынке на колебаниях

— Брокерский счёт перестает быть отдельным финансовым инструментом и встраивается в повседневную систему управления личными финансами — наряду с банковской картой и вкладом. Показательно, что почти половина россиян спокойно относится к идее открыть брокерский счёт ребёнку, а более 60% готовы принять акции или паи фонда в подарок. За этими цифрами видно, как меняется семейный подход к сбережениям — капитал начинает восприниматься как долгосрочный актив, передаваемый следующему поколению. Для нас как для брокера это сигнал: фондовый рынок становится естественным следующим шагом после привычных банковских продуктов. Для рынка в целом это означает формирование устойчивого спроса, менее подверженного краткосрочным колебаниям. По мере снижения ключевой ставки эта тенденция будет только усиливаться, превращая инвестиции в логичное продолжение сберегательной стратегии граждан, — отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.