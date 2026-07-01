«Спекуляция преступна»: мэр Анапы жестко высказалась о ситуации с бензином на курорте

Глава города сказала, что для решения проблемы принимаются меры как на федеральном, так и на краевом уровне. Она напомнила, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился в Правительство России с просьбой обеспечить приоритетные поставки топлива на Кубань. По словам Масловой, муниципалитет находится на постоянной связи с профильными ведомствами и представителями топливно-энергетического комплекса. Сейчас специалисты оценивают ситуацию на местах и прорабатывают варианты стабилизации поставок.