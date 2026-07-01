Выяснилось, где в Воронежской области будут отключать свет в июле

Подачу ресурса будут приостанавливать в период с 8:00 до 17:00. Ограничения связаны с плановыми работами. Они пройдут в Аннинском, Бобровском, Богучарском, Бутурлиновском, Верхнехавском, Верхнемамонском, Воробьёвском, Грибановском, Калачеевском, Кантемировском, Каширском, Лискинском, Новоусманском, Новохопёрском, Ольховатском, Панинском, Петропавловском, Рамонском, Репьёвском, Россошанском, Семилукском, Таловском, Хохольском и Эртильском районах.