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Выяснилось, где в Воронежской области будут отключать свет в июле

Подачу ресурса будут приостанавливать в период с 8:00 до 17:00.

Источник: АиФ Воронеж

В июле плановые отключения электричества затронут 24 района Воронежской области. Об этом сообщили на сайте регионального филиала «ТНС Энерго».

Подачу ресурса будут приостанавливать в период с 8:00 до 17:00. Ограничения связаны с плановыми работами. Они пройдут в Аннинском, Бобровском, Богучарском, Бутурлиновском, Верхнехавском, Верхнемамонском, Воробьёвском, Грибановском, Калачеевском, Кантемировском, Каширском, Лискинском, Новоусманском, Новохопёрском, Ольховатском, Панинском, Петропавловском, Рамонском, Репьёвском, Россошанском, Семилукском, Таловском, Хохольском и Эртильском районах.

С подробным графиком отключений с указанием населённых пунктов можно ознакомиться в документе по ссылке.