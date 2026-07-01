Дорогу от Первомайска к Дивееву отремонтировали на две недели раньше срока

Как отметил исполняющий обязанности директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов, эта дорога является одной из ключевых транспортных артерий юга Нижегородской области. Она соединяет Первомайск с федеральной трассой и обеспечивает подъезд к Дивеевскому монастырю. По его словам, обновленное покрытие, укрепленные обочины и современная организация движения сделают поездки по маршруту безопаснее и комфортнее для водителей и пассажиров.