Депутаты приняли бюджет Краснодарского края на 2026 год

Он отметил, что в 2026 году в рамках госпрограмм по развитию образования, физической культуры и спорта, а также транспорта финансирование планируется увеличить почти на 150 млн руб. С перспективой на 2027 и 2028 годы запланировано серьезное увеличение расходов на развитие здравоохранения. «То есть краевой бюджет, несмотря на существующие трудности, был и остается социально ориентированным», — акцентировал Юрий Бурлачко.