Земли хватит всем многодетным Казани: где нашлись еще 10 тысяч участков

Как дефицит участков для многодетных семей превращается в профицит.
Сегодня Прокуратура Татарстана провела выездное совещание по вопросу предоставления 400 земельных участков многодетным семьям Казани. Они были переданы по мировому соглашению между Исполнительным комитетом Казани и группой компаний ASG после иска прокурора Татарстана Альберта Суяргулова.
Напомним, в мае прошлого года Прокуратура Татарстана, исполком Казани и группа компаний ASG заключили мировое соглашение по земельному спору в Арбитражном суде. Прокуратура требовала признать незаконной продажу муниципалитетом 65 участков и взыскать с владельца — Алексея Семина — около 380 млн рублей. Общая их стоимость оценивалась в сумму свыше 1 миллиарда рублей. Позже экспертиза заключила, что эти земли стоили не 1,1 млрд рублей, а всего 200 млн. В этом и заключалась основная претензия к ASG.
В итоге ASG и исполком Казани договорились о передаче в собственность города 400 участков, общая стоимость которых более 1,5 млрд рублей.
Обсуждать судьбу будущего поселка сегодня собрались представители министерств, группы компаний ASG и заместитель прокурора Татарстана Владимир Посохов.
«Прокуратура продолжает реализацию целого комплекса мероприятий по предоставлению земельных участков многодетным семьям. Это одна из самых значимых мер поддержки. Выездное совещание сегодня было для того, чтобы “обкатать технологии” обеспечения земельных участков необходимой инфраструктурой. Мы достигли соглашения с компанией ASG, чтобы они передали порядка 10 тысяч земельных участков, что охватывает весь зеленый пояс вокруг Казани», — рассказал он.
Передача участков позволяет решить насущную проблему, а именно — полностью ликвидировать дефицит земельных участков для многодетных. Сегодня на учете как имеющие право на получение земельного участка стоят более 18 тысяч многодетных семей. 11 тысяч из них уже выбрали земельные участки, осталось обеспечить участками 7213 семей. Правда, из этого количества необходимо вычесть еще 2100 семей, которые уже готовятся к получению участков.
В итоге на сегодня в Казани не хватает еще около 5 тысяч участков для многодетных. Этот дефицит с лихвой должны покрыть те 10 тысяч участков, которые передаст группа компаний ASG. Таким образом, проблема нехватки будет решена плюс будет создан резерв на будущее.
«Мы навсегда закроем вопрос с дефицитом, самое главное — сдадим участки с полноценной инфраструктурой, с возможностью подключения газа и энергоснабжения. Мы максимально снизим бюрократические моменты, поэтому здесь собраны все органы власти», — добавил Владимир Посохов.
«С момента первого предоставления здесь участков для многодетных их стоимость выросла в десять раз».
Первые 400 земельных участков ASG сначала передаст в муниципальную собственность, потом их распределят среди многодетных в соответствии с очередностью. В момент передачи участки уже будут готовы к началу строительства — полностью обеспечены подъездными дорогами и технической возможностью для подключения к сетям электроснабжения и газоснабжения, в том числе с учетом программ догазификации и льготных тарифов.
«Для нашей компании это уже не первый опыт, более десяти лет назад мы уже передавали земельные участки, тогда обеспечили 1800 семей земельными участками. На тот момент это еще не была такая развитая территория. Сегодня кластер Каймары — это достаточно развитая и узнаваемая территория, очень востребованная. Мы здесь параллельно реализуем свои коммерческие проекты под индивидуальную жилую застройку. С момента первого предоставления здесь нами участков для многодетных семей до настоящего времени их стоимость выросла в десять раз», — рассказал директор по развитию территорий группы компаний ASG Ринат Аисов.
Он отметил: если эти участки перепродавать, то стоить они будут от 3,5 до 4 миллионов рублей.
Будущий поселок будет состоять из 800 участков: половина перейдут к многодетным семьям, половина будут проданы. На территории поселка зарезервированы места под садик, школу и поликлинику. Пока будут строиться первые дома, бизнесу, по словам Рината Аисова, будет невыгодно заходить сюда.
«Но мы долгие годы развивали инфраструктуру поблизости, поэтому есть и магазины, и все остальное. По мере развития самого поселка инфраструктура будет прирастать. Мы еще не начали продавать коммерческие участки, сейчас мы строим дороги и инфраструктуру для многодетных. Но уже сейчас нам звонят и спрашивают, как купить участок. Тут хочется жить: природа и живописные ландшафты», — поделился он.
В поселке будет проводиться озеленение. По словам Рината Аисова, это будет полностью комфортная среда для всех жителей. Ринат Аисов отметил, что ближайшая школа на данный момент находится в десяти минутах езды на машине — в соседнем поселении. Поблизости уже доступны кафе, магазины и мойки для авто.
Сначала инфраструктура — потом выдача участков семьям.
На сегодняшний день внесены изменения в Генеральный план, завершается процедура внесения изменений в Правила землепользования и застройки, а также утверждается проект планировки и межевания территории нового поселка. Постановления об утверждении проектов будут получены в июле.
АО «Сетевая компания» будет заниматься подключением к сетям электроснабжения, ООО «Газпром трансгаз Казань» ведет проектирование закольцовки газопровода, это позволит подвести газ до границ каждого участка в рамках федерального проекта социальной догазификации.
Параллельно строятся дороги внутри будущего поселка, завершены работы по гидрогеологическим изысканиям и проектированию водозаборных скважин, а также смонтирована въездная стела.
«Порядка двух лет мы здесь очень плотно занимаемся подбором земельных участков. Подбираем их вместе с нашим институтом развития. Мы руководствуемся определенными градостроительными критериями. Мы стараемся, чтобы эти земельные участки были не анклавно расположены, а примыкали непосредственно к территории того или иного населенного пункта. Чтобы была какая-либо базовая социальная инфраструктура», — рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Владимир Кудряшов.
Он отметил, что для постройки домов очень важно, чтобы рядом была дорога с твердым покрытием.
«Мы смотрим еще и на геологическое состояние почв, на наличие инженерной инфраструктуры и прочее, очень много аспектов для выбора участков. Мы все это проанализировали — в той или иной степени проработаны порядка 7 тысяч земельных участков. Но все покажет, когда мы приступим к непосредственной работе, к разработке проектов планировок уже на этих территориях», — подытожил он.