Земли хватит всем многодетным Казани: где нашлись еще 10 тысяч участков

«Для нашей компании это уже не первый опыт, более десяти лет назад мы уже передавали земельные участки, тогда обеспечили 1800 семей земельными участками. На тот момент это еще не была такая развитая территория. Сегодня кластер Каймары — это достаточно развитая и узнаваемая территория, очень востребованная. Мы здесь параллельно реализуем свои коммерческие проекты под индивидуальную жилую застройку. С момента первого предоставления здесь нами участков для многодетных семей до настоящего времени их стоимость выросла в десять раз», — рассказал директор по развитию территорий группы компаний ASG Ринат Аисов.