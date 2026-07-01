ВВП в мае вырос на 0,3%

ВВП России в мае 2026 года вырос на 0,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Такую оценку приводит Минэкономразвития в обзоре о текущей ситуации в российской экономике.
По итогам января—мая экономика увеличилась на 0,2% в годовом выражении, как и по итогам четырех месяцев, отметило ведомство.
В мае зафиксировано ускорение темпов роста потребительской активности, пишет Минэкономразвития. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания вырос на 6,4% в годовом выражении против 5,7% в апреле. В мае уровень безработицы составил 2,1%, сообщил Росстат в докладе о социально-экономическом положении страны, опубликованном 1 июля.
Реальные зарплаты населения увеличились на 5,1% в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025-го. Номинальная средняя зарплата за апрель составила 109,05 тыс. руб.
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