ФАС потребовала, чтобы Apple устранила дискриминацию российских систем

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от американской компании Apple устранить дискриминацию российских поисковых систем на устройствах и в приложениях пользователей из России. Компании выдано предупреждение, в случае неисполнения которого против Apple в РФ могут быть введены ограничения, не считая штрафов и судебных исков.
«Компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS. Основанием для выдачи предупреждения стало то, что на устройствах с операционной системой iOS (iPhone, iPad) по умолчанию установлена иностранная поисковая система», — заявили в ФАС.
Apple обязана устранить нарушение до 15 июля, иначе ей грозит штраф до 4 млрд рублей.
Ранее KP.RU сообщил, что Apple удалила российские приложения «ВКонтакте», «VK Музыка», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен», Skillbox и другие сервисы VK из AppStore. Никаких юридических оснований для таких действий нет.