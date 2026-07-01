ФАС потребовала, чтобы Apple устранила дискриминацию российских систем

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от американской компании Apple устранить дискриминацию российских поисковых систем на устройствах и в приложениях пользователей из России. Компании выдано предупреждение, в случае неисполнения которого против Apple в РФ могут быть введены ограничения, не считая штрафов и судебных исков.