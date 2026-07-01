Бензин подорожал в Севастополе на 30% за неделю

С 23 по 29 июня цены на бензин в России выросли на 1,6% против 3% неделей ранее. Сильнее всего стоимость увеличилась в Севастополе — на 30%. В Москве цены снизились на 0,7%, в Московской области — на 1,6%. Это следует из данных Росстата и Минэкономики.