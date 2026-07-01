Бензин подорожал в Севастополе на 30% за неделю

С 23 по 29 июня цены на бензин в России выросли на 1,6% против 3% неделей ранее. Сильнее всего стоимость увеличилась в Севастополе — на 30%. В Москве цены снизились на 0,7%, в Московской области — на 1,6%. Это следует из данных Росстата и Минэкономики.
Дизельное топливо подорожало в России на 2,2% с 23 по 29 июня. Бензин в среднем по России стоил 72,4 ₽ за литр. Дизтопливо — 84,8 ₽ за литр. В Севастополе литр бензина стоил 118 ₽, дизеля — 138,7 ₽ Наиболее высокие цены также были зафиксированы в Тыве (бензин — 101,3 ₽, дизель — 108,3 ₽) Дагестане (бензин — 94,4 ₽, дизель — 94,9 ₽) и Чечне (бензин — 93,4 ₽, дизель — 95,1 ₽).
Цены на бензин в России начали расти после введения ограничений на продажу топлива с конца мая. Продажу ограничили на АЗС более чем в 30 регионах. По словам вице-премьера Александра Новака, крупные нефтяные компании удерживают рост цен на бензин на российских АЗС в пределах инфляции.
О росте цен на импортируемый бензин — в материале «Ъ» «Импорт заправили наценкой».