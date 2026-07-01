Спички и овощи для борща взлетели в цене в Волгограде и области

Из непродовольственных товаров заметнее всего подскочили цены на спички — рост составил удивительные 10,8%. Также прибавили в цене смартфоны (+2,5%) и электропылесосы (+1,2%). На этом фоне выделяется удешевление мужских и детских футболок (снижение до 2,2%), а также незначительное падение цен на кроссовки и телевизоры.