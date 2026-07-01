Недельная инфляция в России замедлилась

Инфляция в России в минувшую неделю — с 23 по 29 июня — составила 0,22% после 0,25% с 16 по 22 июня, следует из данных Росстата.
В продовольственном секторе наблюдается разнонаправленная динамика. Темпы роста цен на плодоовощную продукцию снизились до 0,7% (ранее — 1,5%). Наиболее заметное подорожание — капуста (+4,7%), картофель (+4,5%) и лук (+3,8%). Также выросли цены на мясо кур (+1,6%) и сахар (+0,7%).
При этом зафиксировано снижение цен на огурцы (-5,7%), помидоры (-1,8%) и бананы (-0,7%), а также на куриные яйца (-2,1%).
В сегменте непродовольственных товаров рост цен зафиксирован на смартфоны (+0,8%) и спички (+0,7%).
Цены на дизельное топливо выросли на 2,2%, на автомобильный бензин — на 1,6%.
Из услуг подешевели туры на Черноморское побережье (-2,1%) и проживание в гостиницах категории 3* (-0,3%).
С начала года цены выросли на 4,17%. За аналогичный период 2025 года рост составил 3,77%.
ЦБ сохраняет прогноз инфляции на 2026 год в диапазоне 4,5−5,5%, ожидая достижения целевого показателя в 4% к 2027 году. Минэкономразвития, в свою очередь, пересмотрело прогноз на 2026 год в сторону повышения — до 5,2% (с прежних 4,0%).
По данным ведомства, в текущем году средние зарплаты в реальном выражении вырастут на 2,2%, а реальные располагаемые доходы россиян — на 0,8%.
19 июня ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. По данным регулятора, инфляционные ожидания у населения и компаний в целом снизились, однако остаются на повышенном уровне. 1 июля, на Финансовом конгрессе Банка России, Набиуллина выступила с предостережением против попыток снижать ключевую ставку в условиях высокой инфляции. «Я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Посмотрите на те страны, которые через это проходили Для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны», — заявила Набиуллина и добавила, что преждевременное смягчение денежно-кредитной политики при сохраняющемся ценовом давлении чревато переходом экономики в состояние стагфляции.
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