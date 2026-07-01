Недельная инфляция в России замедлилась

19 июня ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. По данным регулятора, инфляционные ожидания у населения и компаний в целом снизились, однако остаются на повышенном уровне. 1 июля, на Финансовом конгрессе Банка России, Набиуллина выступила с предостережением против попыток снижать ключевую ставку в условиях высокой инфляции. «Я категорически против, потому что это эксперимент на своей стране. Посмотрите на те страны, которые через это проходили Для нашей экономики такого рода эксперименты очень опасны», — заявила Набиуллина и добавила, что преждевременное смягчение денежно-кредитной политики при сохраняющемся ценовом давлении чревато переходом экономики в состояние стагфляции.