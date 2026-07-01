Выплаты по ОСАГО в России вырастут на 8−9% после обновления цен на запчасти

Уфимцев уточнил, что рост выплат будет неравномерным. Сильнее всего изменения затронут владельцев автомобилей тех марок, которые ушли из России, поскольку при их ремонте часто используют неоригинальные комплектующие. Что касается стоимости полисов, то здесь повышение окажется скромнее — в среднем не больше 5−6 процентов, так как запчасти играют не столь значительную роль в ценообразовании.