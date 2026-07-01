Бензин в Крыму: как проверить качество топлива

«Если появляются какие-то твердые включения, то это, конечно, плохо. Если ничего лишнего не попадается, значит, скорее всего, это качественный бензин. Другой вопрос, насколько он подойдет вашему железному коню. Тут уже только на его реакцию посмотреть. Если бежит бодро, как и раньше, значит, скорее всего, все хорошо. Если вы чувствуете, что при езде в гору авто тяжело, а если еще вообще появляются посторонние звуки, значит, залили бензин несоответствующего типа», — подытожил он.