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Бензин в Крыму: как проверить качество топлива

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым. Вопрос качества бензина стоит в Крыму наравне с наличием топлива на заправках в данное время. Определить пригодность ценной жидкости для заправки личного автомобиля возможно. Как это сделать в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доцент кафедры Общей химии Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. Вернадского Константин Работягов.

Источник: РИА "Новости"

«Бензин с точки зрения определения, наверное, самая сложная часть продукта переработки нефти. Потому что в его состав входят углеводородные фракции с температурой кипения от 40 до 210 градусов», — отметил он.

Полвека назад, по словам гостя эфира, в продаже можно было легко найти бензин 66-й марки и 72-й.

«Потом появился другой нижний предел — 80. Машины стали пошустрее. Сейчас у нас совсем узенькая планочка, 92 — 95, и люди, которые заливали себе в бак вместо одного другой, в сторону понижения, конечно, сразу чувствуют, что “лошадка” не тянет», — рассказал он.

И назвал простой способ проверить качество бензина.

«Нужно взять чистую, стеклянную или просто гладкую металлическую поверхность. Стекло в этом смысле — идеальный вариант. Капнуть на него капельку бензина и подождать испарения. Сейчас на улице тепло, и бензин достаточно быстро улетучится. Когда это произойдет, нужно оценить то, что осталось на стекле. Главное, чтобы там не было никаких твердых, минеральных, либо маслянистых примесей», — поделился советом Константин Работягов.

Доцент кафедры общей химии КФУ также пояснил, что после испарения бензина стекло не может остаться идеально чистым, так как в топливо могут попасть некоторые керосиновые фракции, что допустимо при перегонке. Важно, чтобы там не было разводов и капель, собравшихся в комочек, которые не испаряются на жаре, на солнце.

«Если появляются какие-то твердые включения, то это, конечно, плохо. Если ничего лишнего не попадается, значит, скорее всего, это качественный бензин. Другой вопрос, насколько он подойдет вашему железному коню. Тут уже только на его реакцию посмотреть. Если бежит бодро, как и раньше, значит, скорее всего, все хорошо. Если вы чувствуете, что при езде в гору авто тяжело, а если еще вообще появляются посторонние звуки, значит, залили бензин несоответствующего типа», — подытожил он.

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