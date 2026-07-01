Apple предупредили о штрафе в 4 млрд рублей за блокировку российского ПО

В ФАС отметили, что на устройствах с операционной системой iOS (iPhone, iPad) по умолчанию используется иностранная поисковая система. Для перехода на российские аналоги пользователю необходимо вручную изменять настройки. По оценке службы, такая ситуация создает дискриминационные условия для отечественных разработчиков.
В конце июня Минцифры России обратилось в Федеральную антимонопольную службу с просьбой оперативно рассмотреть факт несоблюдения Apple российского законодательства. Поводом послужило удаление приложений холдинга VK из App Store. В министерстве полагают, что американская компания игнорирует социально значимые функции удаленных из магазина приложений, которые используются для коммуникации и информирования граждан России.