Apple предупредили о штрафе в 4 млрд рублей за блокировку российского ПО

Срок для выполнения предписания установлен до 15 июля 2026 года. В случае неисполнения требований ФАС намерена возбудить дело. По итогам его рассмотрения, если будет установлено нарушение закона о защите конкуренции, Apple может грозить штраф в размере до 4 млрд руб.