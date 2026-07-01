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Apple предупредили о штрафе в 4 млрд рублей за блокировку российского ПО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение американской корпорации Apple. Как сообщает пресс-служба ведомства, «компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS».

Источник: Reuters

Срок для выполнения предписания установлен до 15 июля 2026 года. В случае неисполнения требований ФАС намерена возбудить дело. По итогам его рассмотрения, если будет установлено нарушение закона о защите конкуренции, Apple может грозить штраф в размере до 4 млрд руб.

В ФАС отметили, что на устройствах с операционной системой iOS (iPhone, iPad) по умолчанию используется иностранная поисковая система. Для перехода на российские аналоги пользователю необходимо вручную изменять настройки. По оценке службы, такая ситуация создает дискриминационные условия для отечественных разработчиков.

В конце июня Минцифры России обратилось в Федеральную антимонопольную службу с просьбой оперативно рассмотреть факт несоблюдения Apple российского законодательства. Поводом послужило удаление приложений холдинга VK из App Store. В министерстве полагают, что американская компания игнорирует социально значимые функции удаленных из магазина приложений, которые используются для коммуникации и информирования граждан России.