Состояние богатейших россиян с начала 2026 года выросло на $4,82 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России с начала 2026 года увеличилось на $4,82 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров», который рассчитывается, в частности, на основе стоимости акций компаний. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно рейтингу, наибольший прирост состояния с начала года зафиксирован у основателя «Северстали» Алексея Мордашова — его капитал увеличился на $2,29 млрд, до $28,6 млрд. Следом идут глава «Новатэка» Леонид Михельсон (+$1,8 млрд, до $25,5 млрд), основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (+$1,71 млрд, до $20,6 млрд), владелец Volga Group Геннадий Тимченко (+$1,15 млрд, до $15,4 млрд) и основатель УГМК Искандер Махмудов (+$719 млн, до $8,6 млрд).
Кроме того, выросло состояние совладельца и сооснователя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана (+$588 млн, до $10,7 млрд), акционера Сулеймана Керимова (+$583 млн, до $11 млрд) и генерального директора «Wildberries» Татьяны Ким (+$416 млн, до $8,3 млрд).
Наибольшее снижение состояния среди российских участников рейтинга зафиксировано у Михаила Прохорова — на $5,46 млрд, до $11,1 млрд. Состояние сооснователя Telegram Павла Дурова сократилось на $2,21 млрд, до $12,2 млрд, а президента «Норникеля» Владимира Потанина — на $1,08 млрд, до $25,3 млрд.