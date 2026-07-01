ФАС: в структурах БРИКС изучат сообщение о дискриминационных действиях Apple

Ранее KP.RU информировал, что 1 июля ФАС потребовала от американской компании Apple устранить дискриминацию отечественных поисковых систем на устройствах и в приложениях пользователей из России. Все нарушения руководство технологической компании должно устранить до 15 июля. Если же этого не произойдет, то Apple будет обязана оплатить огромный штраф в размере до 4 миллиардов рублей.