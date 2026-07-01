Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС: в структурах БРИКС изучат сообщение о дискриминационных действиях Apple

В ФАС заверили, что антимонопольные мировые органы обязательно рассмотрят жалобы россиян на Apple.

Источник: Комсомольская правда

Антимонопольные структуры ряда зарубежных стран, включая БРИКС, обязательно изучат жалобы пользователей и разработчиков приложений из России на дискриминационные действия Apple. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе РФ.

«В настоящее время в нескольких странах, в том числе странах БРИКС, антимонопольные органы также рассматривают заявления потребителей и разработчиков приложений на дискриминационные действия Apple», — отметили в ведомстве.

Ранее KP.RU информировал, что 1 июля ФАС потребовала от американской компании Apple устранить дискриминацию отечественных поисковых систем на устройствах и в приложениях пользователей из России. Все нарушения руководство технологической компании должно устранить до 15 июля. Если же этого не произойдет, то Apple будет обязана оплатить огромный штраф в размере до 4 миллиардов рублей.