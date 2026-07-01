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Росстат зафиксировал рост цен на топливо в Петербурге

За период с 23 по 29 июня средняя стоимость бензина в Санкт-Петербурге увеличилась на 0,2% и достигла 70,48 рубля за литр. При этом показатель остался ниже среднего по стране, который составил 72,38 рубля. Такие данные приводит Росстат.

Источник: Коммерсантъ

По состоянию на 29 июня средние цены на различные виды топлива в городе составили:

— бензин АИ-92 — 64,97 рубля за литр;

— бензин АИ-95 — 70,69 рубля за литр;

— бензин АИ-98 и выше — 99,08 рубля за литр;

— дизельное топливо — 79,93 рубля за литр.

По оценке Росстата, рост стоимости топлива в Санкт-Петербурге оказался одним из наиболее умеренных среди российских регионов.

В целом по стране за аналогичный период средняя цена бензина выросла на 1,7% — с 71,20 до 72,38 рубля за литр.

Средняя стоимость бензина АИ-92 в России достигла 68,76 рубля за литр (+1,8%), АИ-95 — 74,38 рубля (+1,6%), АИ-98 и выше — 97,15 рубля (+0,7%). Цена дизельного топлива увеличилась на 2,3% и составила 84,84 рубля за литр.