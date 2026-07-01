Росстат зафиксировал рост цен на топливо в Петербурге

За период с 23 по 29 июня средняя стоимость бензина в Санкт-Петербурге увеличилась на 0,2% и достигла 70,48 рубля за литр. При этом показатель остался ниже среднего по стране, который составил 72,38 рубля. Такие данные приводит Росстат.