Росстат зафиксировал рост цен на топливо в Петербурге

По состоянию на 29 июня средние цены на различные виды топлива в городе составили:
— бензин АИ-92 — 64,97 рубля за литр;
— бензин АИ-95 — 70,69 рубля за литр;
— бензин АИ-98 и выше — 99,08 рубля за литр;
— дизельное топливо — 79,93 рубля за литр.
По оценке Росстата, рост стоимости топлива в Санкт-Петербурге оказался одним из наиболее умеренных среди российских регионов.
В целом по стране за аналогичный период средняя цена бензина выросла на 1,7% — с 71,20 до 72,38 рубля за литр.
Средняя стоимость бензина АИ-92 в России достигла 68,76 рубля за литр (+1,8%), АИ-95 — 74,38 рубля (+1,6%), АИ-98 и выше — 97,15 рубля (+0,7%). Цена дизельного топлива увеличилась на 2,3% и составила 84,84 рубля за литр.