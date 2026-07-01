«Нужен ли суверенитет в производстве конфет?». Главное с Финконгресса ЦБ

«Государство должно выполнять свою роль и не выполнять не свою роль. Нужно выровнять условия конкуренции, потому что сегодня у нас платформы, к сожалению, по сей день вне конкурентного поля. Даже не столько с банками — с офлайн-торговлей [тоже]. И мне это очень не нравится. Если офлайн-торговля умрет, я не буду об этом жалеть, но она должна умереть в равных условиях конкуренции, когда потребитель выберет онлайн. Сегодня у нас не так, и мы страна, самая перекошенная в этом смысле, и это неверно. То же самое касается финтех-сервисов. Когда мы вырастили два достаточно больших сервиса и они предоставляют колоссальные скидки только в одни ворота, это, мягко говоря, отсутствие какой-либо конкуренции».