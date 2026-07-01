Поставщики рассказали, как ситуация с топливом влияет на сроки и цены

Поставщики заранее направляют клиентам просьбу не применять штрафы за увеличение срока доставки продукции на фоне ситуации с топливом. Об этом в эфире Радио РБК рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
«Некоторые поставщики предусмотрительно направляют контрагентам просьбу не применять санкции, неустойки, штрафы за опоздание автотранспорта ввиду объективных обстоятельств, которые не зависят от производителей продуктов питания», — сказал он.
Как рассказала основатель дискаунтера FSTOK Анастасия Колчина, из более 400 поставщиков, с которыми работает компания, трое предупредили, что повысили минимальную сумму закупок, они «пытаются за счет увеличения оборота поставок минимизировать потери стоимости бензина».
«Поэтому, в принципе, сумма небольшая. Но я думаю, что такой тренд, он тоже возможен», — считает Колчина.
Руководитель по коммуникациям «METRO Россия» Анна Щепилова сообщила, что обращения некоторых партнеров с просьбой пересмотреть тарифы связаны с «внутренними процессами», а не с топливом.
«Из более чем 40 партнеров, с которыми мы напрямую работаем на регулярной основе, только несколько в очень осторожной форме интересовались возможностью пересмотра тарифов. Но, подчеркну, это не связано с ростом базовой цены на топливо, она не изменилась. Это связано с внутренними процессами перевозчиков, и дискаунтерами, и сезонностью», — сказала она.
Число регионов России, где действуют какие-либо меры контроля продажи топлива, введенные властями или отдельными сетями АЗС, приблизилось к 60, подсчитал ранее РБК.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала ситуацию с топливным рынком действительно «непростой», но призвала не «драматизировать» ее. Необходимые решения со стороны властей принимаются, отметила она. Вице-премьер Александр Новак заявил, что внутренний рынок обеспечен бензином и дизельным топливом и ранее в стране были накоплены остатки топлива на случай возникновения локальных перебоев.
Президент России Владимир Путин ранее поручил принять системные меры для стабилизации рынка и отметил, что крупнейшие НПЗ работают на максимальной мощности, а плановые ремонты предприятий были перенесены.
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