Поставщики рассказали, как ситуация с топливом влияет на сроки и цены

«Из более чем 40 партнеров, с которыми мы напрямую работаем на регулярной основе, только несколько в очень осторожной форме интересовались возможностью пересмотра тарифов. Но, подчеркну, это не связано с ростом базовой цены на топливо, она не изменилась. Это связано с внутренними процессами перевозчиков, и дискаунтерами, и сезонностью», — сказала она.