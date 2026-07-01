Волгоградстат рассказал о ценах на бензин — волгоградцы готовы поспорить

Об изменении цен на нефтепродукты за неделю с 16 по 22 июня рассказали в Волгоградстате. По данным ведомства, цены на дизельное топливо подросли на 0,5%, на бензин — на 0,3%.
Статистики уточняют: цена на дизель увеличилась на 0,46% и составила 76,42 рубля за литр. На бензин марки АИ-92 — 64,60 рубля, марки АИ-95 — 71,69 рубля, АИ-98 и выше — 93,91 рубля, увеличившись на 1,13%.
Волгоградцы готовы поспорить.
«В минувшие выходные мы не смогли заправиться в Калаче-на-Дону — там бензина во второй половине дня не было. Пришлось ехать в Новый Рогачик. Там литр 92-го обошелся нам в 91,4 рубля, цена на 95-й была выставлена в 97,4 рубля», — рассказывает Ольга Р.
Ранее неизвестные распространили в мессенджерах и соцсетях фейковый приказ облпромторга об ограничении объема реализации автомобильного топлива до пяти литров.