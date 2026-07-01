Волгоградстат рассказал о ценах на бензин — волгоградцы готовы поспорить

«В минувшие выходные мы не смогли заправиться в Калаче-на-Дону — там бензина во второй половине дня не было. Пришлось ехать в Новый Рогачик. Там литр 92-го обошелся нам в 91,4 рубля, цена на 95-й была выставлена в 97,4 рубля», — рассказывает Ольга Р.