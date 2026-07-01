Нефтепереработка в России в июне упала до минимума за последние годы

По данным отраслевых источников «Ъ», в июле переработка в лучшем случае сохранится около 4 млн баррелей в сутки, если не возникнут новые внеплановые остановки. В июне, по оценкам рынка, средняя загрузка заводов опускалась до 64−65%, тогда как в нормальные периоды она составляет 82−84%. Основное давление на показатель создавали одновременно выпавшие мощности первичной и вторичной переработки, прежде всего в европейской части страны.