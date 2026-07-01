В Калининграде намерены провести выездную сессию Дубайского инвестфорума БРИКС

Мероприятие пройдет в закрытом клубном формате в гостинице «Королева Луиза». Участие в нем возможно только по специальным приглашениям. В частности, приглашение получил депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесни, о чем он сообщил в своем телеграм-канале.