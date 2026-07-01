В Калининграде намерены провести выездную сессию Дубайского инвестфорума БРИКС

В Калининграде 12 июля состоится выездная сессия Дубайского инвестиционного форума БРИКС. Информация об этом размещена на сайте Калининградского отделения БРИКС.
В мероприятии примут участие бизнесмены и инвесторы из ОАЭ, России, Индии и Китая. Целью проведения сессии называют изучение инвестиционного потенциала Калининградской области, обсуждение международных бизнес проектов и обмен деловой информацией. Как сообщает пресс-служба Дубайского инвестфорума, на сессии ожидается подписание соглашений о деловом сотрудничестве и кооперации в вопросах внешнеэкономической деятельности.
Мероприятие пройдет в закрытом клубном формате в гостинице «Королева Луиза». Участие в нем возможно только по специальным приглашениям. В частности, приглашение получил депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесни, о чем он сообщил в своем телеграм-канале.