Посол Индии заявил, что не видел обращений от России по бензину

«Я не знаю ни о каком запросе на импорт топлива из Индии. Вы процитировали вице-премьера [Александра] Новака, но вторая часть [заявления] господина Новака касалась того, будут ли цены приемлемыми. Так что это то, что компании будут решать, есть ли у них такой интерес. Но на данный момент, как я уже сказал, к нам никто не обращался», — заявил он в беседе с журналистами. Ранее 1 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия импортировала несколько партий бензина из Индии.