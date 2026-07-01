Посол Индии заявил, что не видел обращений от России по бензину

Посол Индии в России Винай Кумар заявил, что не знает о запросе на импорт топлива из Индии, передает корреспондент РБК.
«Я не знаю ни о каком запросе на импорт топлива из Индии. Вы процитировали вице-премьера [Александра] Новака, но вторая часть [заявления] господина Новака касалась того, будут ли цены приемлемыми. Так что это то, что компании будут решать, есть ли у них такой интерес. Но на данный момент, как я уже сказал, к нам никто не обращался», — заявил он в беседе с журналистами. Ранее 1 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия импортировала несколько партий бензина из Индии.
В конце июня вице-премьер Александр Новак заявил, что возможность импорта топлива является одной из мер по обеспечению стабильности на внутреннем топливном рынке. При этом, по его словам, российские компании продолжают экспорт бензина по межправительственным соглашениям, не нанося ущерба потребностям внутреннего рынка.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что Россия контактирует с другими странами относительно возможного импорта нефтепродуктов. «По понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются», — говорил он.
Президент России Владимир Путин 28 июня заявил о сохранении проблем с обеспечением топливом автомобилистов и бизнеса и поручил принять системные меры для стабилизации рынка, отметив, что крупнейшие НПЗ работают на максимальной мощности, а плановые ремонты предприятий были перенесены. По данным Минэнерго, запасы бензина составляют 1,7 млн т, что лишь на 4% ниже уровня прошлого года.
Кроме того, в ходе совещания по обеспечению топливом глава государства заявил о поступлении на внутренний рынок накопленных запасов топлива. «Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года», — сказал он.
Госдума 24 июня приняла поправки в Налоговый кодекс для поддержки нефтепереработки. Они призваны простимулировать обеспечение внутреннего рынка России бензином. В частности, поправки создают стимулы для поставок в Россию бензина из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья за счет увеличения выплат по импортному демпферу.
После сообщения о принятии поправок Reuters заявил, что Россия ведет с Казахстаном переговоры об импорте топлива. Спустя два дня министр энергетики республики Ерлан Аккенженов опроверг эту информацию. «Официальных запросов от РФ у нас не было», — сказал он.
По данным РБК, число регионов, где действуют какие-либо меры по продаже топлива, введенные властями или отдельными сетями АЗС, приблизилось к 60.
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