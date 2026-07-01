Минэнерго предупредило о рисках ресурсов о наличии топлива на АЗС

Ресурсы с информацией о наличии топлива на АЗС могут представлять угрозу, связанную с незаконным сбором персональных данных, и манипулировать информацией, заявили в пресс-службе Минэнерго.
В ведомстве подчеркнули, что анализ показал недостоверность сведений, публикуемых на подобных ресурсах.
Минэнерго подчеркивает, что в ежедневном режиме контролирует выполнение рекомендаций и работает над подготовкой и реализацией комплекса мер, направленных на стабилизацию внутреннего рынка топлива, по поручению вице-премьера Александра Новака.
22 июня Новак поручил профильным ведомствам подготовить план мероприятий, направленный на поддержание устойчивости на внутреннем топливном рынке России.
1 июля Новак заявил, что внутренний рынок обеспечен бензином и дизельным топливом. «В целом хочу сказать, что, несмотря на ремонт ряда заводов… внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизтопливом», — сказал он в ходе пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.
Президент Владимир Путин 28 июня заявил, что проблемы с обеспечением топливом автомобилистов и бизнеса сохраняются, и поручил принять системные меры для стабилизации рынка. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на максимальной мощности, плановые ремонты предприятий были перенесены, а запасы бензина составляют 1,7 млн т — лишь на 4% меньше, чем годом ранее.
По данным РБК, число регионов, где действуют какие-либо меры по продаже топлива, введенные властями или отдельными сетями АЗС, приблизилось к 60.
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