Минэнерго предупредило о рисках ресурсов о наличии топлива на АЗС

Президент Владимир Путин 28 июня заявил, что проблемы с обеспечением топливом автомобилистов и бизнеса сохраняются, и поручил принять системные меры для стабилизации рынка. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на максимальной мощности, плановые ремонты предприятий были перенесены, а запасы бензина составляют 1,7 млн т — лишь на 4% меньше, чем годом ранее.