Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США заявили о необходимости дополнительных переговоров с Канадой и Мексикой

США приняли решение не продлевать трехстороннее торговое соглашение с Канадой и Мексикой (USMCA). В Вашингтоне настаивают на дополнительных переговорах с обеими странами, заявил американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир в интервью Bloomberg.

США приняли решение не продлевать трехстороннее торговое соглашение с Канадой и Мексикой (USMCA). В Вашингтоне настаивают на дополнительных переговорах с обеими странами, заявил американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир в интервью Bloomberg.

Он рассказал, что США «не готовы скрепить печатью соглашение», в отношении которого есть «существенные вопросы». Господин Грир уточнил, что для ликвидации дисбаланса в соглашение необходимо внести ряд изменений. Вместо продления американские власти на ежегодной основе планируют пересматривать его положения.

Договор USMCA был подписан в 2018 году по инициативе президента США Дональда Трампа. Он посчитал, что аналогичное торговое соглашение NAFTA не отвечает интересам Соединенных Штатов. Новый договор вступил в силу в 2020 году.

Текущий договор останется в силе еще десять лет, если ни одна из стран не решит из него выйти. Как заявили в Торговом представительстве США, Вашингтон продолжит взаимодействовать с Мексикой и Канадой для устранения недостатков соглашения и торгового дефицита.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше