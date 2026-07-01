В США заявили о необходимости дополнительных переговоров с Канадой и Мексикой

Текущий договор останется в силе еще десять лет, если ни одна из стран не решит из него выйти. Как заявили в Торговом представительстве США, Вашингтон продолжит взаимодействовать с Мексикой и Канадой для устранения недостатков соглашения и торгового дефицита.