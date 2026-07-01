В Орловской области введут временный порядок продажи топлива

В Орловской области с 4 июля начнет действовать новый временный порядок продажи топлива, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Согласно новым правилам, в четные даты календаря заправляться смогут автомобили с четной первой цифрой госномера (0, 2, 4, 6, 8), в нечетные — с нечетной (1, 3, 5, 7, 9). На одну машину можно будет купить не более 30 литров бензина, заправка в канистры и другую тару запрещена. При этом дизельное топливо по-прежнему будут продавать без ограничений, добавил губернатор региона.
Ограничения не коснутся АЗС, расположенных на трассах, — они останутся доступными для транзитного транспорта. Кроме того, для экстренных и рабочих нужд выделены пять заправок, где бензин будут отпускать в любой день без привязки к госномеру. Они расположены по адресам: Московское шоссе, 173а; Карачевское шоссе, 110; улица Автогрейдерная, 1а; улица Поселковая, 21; Карачевское шоссе, 92.
Как отметил Андрей Клычков, с 4 июля на всех АЗС региона будут дежурить полицейские для контроля за соблюдением порядка. Также заработает специальный сайт, где в режиме реального времени можно будет отслеживать наличие топлива и очереди на 57 заправках.
«Новый порядок продажи топлива вступает в силу с субботы, 4 июля, и будет временным. А вот его продолжительность зависит от каждого из нас — от того, насколько дисциплинированно подойдем к его выполнению, насколько будем уважать своих земляков. Я абсолютно уверен — такой график прекратит ненужный ажиотаж и спекуляции на топливе», — заключил Клычков.
По данным РБК, число регионов, где действуют какие-либо меры по продаже топлива, введенные властями или отдельными сетями АЗС, приблизилось к 60.
Президент Владимир Путин 28 июня заявил, что проблемы с обеспечением топливом автомобилистов и бизнеса сохраняются, и поручил принять системные меры для стабилизации рынка. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на максимальной мощности, плановые ремонты предприятий были перенесены, а запасы бензина составляют 1,7 млн т — лишь на 4% меньше, чем годом ранее.
1 июля вице-премьер Александр Новак заявил, что внутренний рынок обеспечен бензином и дизельным топливом. «В целом хочу сказать, что, несмотря на ремонт ряда заводов… Внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизтопливом», — сказал он в ходе пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.
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