В Орловской области введут временный порядок продажи топлива

«Новый порядок продажи топлива вступает в силу с субботы, 4 июля, и будет временным. А вот его продолжительность зависит от каждого из нас — от того, насколько дисциплинированно подойдем к его выполнению, насколько будем уважать своих земляков. Я абсолютно уверен — такой график прекратит ненужный ажиотаж и спекуляции на топливе», — заключил Клычков.