АТОР: турпоток из России в Танзанию вырастет минимум на 30%

В ассоциации предположили, что первые прямые рейсы в Танзанию будут полностью загружены. Рейсы в обратном направлении также будут использоваться российскими туристами. Для жителей Танзании рейсы в Россию с целью туризма практически неактуальны, тем более что почти все места будут заняты возвращающимся туристами из России. «Сколько-нибудь существенного турпотока из Танзании не предвидим, хотя, безусловно, прямые рейсы сделают путь в Россию проще для немногочисленных обеспеченных индивидуальных путешественников из этой страны, которые могут захотеть посетить Россию», — объяснили в АТОР.