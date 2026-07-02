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Аналитик Проценко: в июле доллар будет в границах 71 — 83 рублей

Эксперт ответила, какие факторы будут влиять на курс доллара в июле 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Финансовый аналитик Гузель Проценко спрогнозировала, как изменится курс рубля о отношению к доллару в июле. По мнению эксперта, второй летний месяц покажет повышенную, но структурную волатильность. За рамки установившихся диапазонов курс не выйдет.

В поддержку отечественной валюты будут выступать экспортные валютные поступления, относительно стабильный спрос на сырьевых рынках и налоговые периоды.

Нефть марки Brent в середине лета сможет торговаться в коридоре 65—85 долларов за баррель, по мере приближения к верхней границе рубль будет получать дополнительную поддержку.

— При снижении ближе к 65 долларам возрастает давление за счет сокращения экспортных доходов, — объяснила специалист в беседе с RT.

При базовом сценарии доллар будет торговаться в границах 71—83 рублей.

С начала 2026 года курс доллара к рублю снизился на 10,2 процента, и на этом фоне спрос на покупку валюты резко вырос. Курс евро за тот же период ослаб на 9,5 процента, китайского юаня — на 7,9 процента. При этом доллар оказался наименее волатильной валютой, а евро — самой нестабильной, пишет Lenta.ru.

— К 77−78 рублям курс доллара вернется, если США и Иран в Дохе достигнут серьезного прогресса, или если объявленные Минфином параметры июльского цикла заметно уступят текущему уровню, — рассказал aif.ru старший трейдер Владислав Силаев.

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