Аналитик Проценко: в июле доллар будет в границах 71 — 83 рублей

С начала 2026 года курс доллара к рублю снизился на 10,2 процента, и на этом фоне спрос на покупку валюты резко вырос. Курс евро за тот же период ослаб на 9,5 процента, китайского юаня — на 7,9 процента. При этом доллар оказался наименее волатильной валютой, а евро — самой нестабильной, пишет Lenta.ru.