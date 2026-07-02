«Энергомера» приступила к проекту противокоррозионного мониторинга газопроводов

СТАВРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Специалисты промышленного холдинга «Энергомера» начали реализацию проекта комплексного коррозионного мониторинга газопроводов для ПАО «Газпром» на базе собственных технических решений. Об этом говорится в годовом отчете концерна, который имеется в распоряжении ТАСС.
«Компания впервые в истории приступила к реализации проекта комплексного коррозионного мониторинга газопроводов для рынка ПАО “Газпром” на базе собственных технических решений. Это укрепляет наше положение как одного из ведущих игроков в цифровой трансформации нефтегазовой отрасли», — говорится в отчете.
Отмечается, что проект относится к оборудованию для электрохимической защиты и направлен на мониторинг состояния газотранспортной инфраструктуры.
Согласно отчету, по итогам 2025 года выручка концерна в сегменте оборудования для электрохимической защиты выросла на 36% и стала одним из наиболее динамично развивающихся направлений бизнеса.
В промышленный холдинг «Энергомера» входят пять заводов, несколько производственных филиалов и филиал научно-исследовательского профиля. Головной офис находится в Ставрополе. На предприятиях концерна работает порядка 4 тыс. человек.