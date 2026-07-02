«Энергомера» приступила к проекту противокоррозионного мониторинга газопроводов

«Компания впервые в истории приступила к реализации проекта комплексного коррозионного мониторинга газопроводов для рынка ПАО “Газпром” на базе собственных технических решений. Это укрепляет наше положение как одного из ведущих игроков в цифровой трансформации нефтегазовой отрасли», — говорится в отчете.