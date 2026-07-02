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В Росстате назвали топ-5 регионов по уровню средней зарплаты

Список за 10 лет изменился, в него вошла Магаданская область, Москва поднялась с четвертого на второе место, а Ненецкий АО выбыл из «пятерки».

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Топ-5 регионов по уровню средней зарплаты в России за 10 лет несколько изменился, в него вошла Магаданская область, Москва поднялась с четвертого на второе место, а вот Ненецкий АО выбыл из «пятерки». На своих местах в рейтинге остались лишь Чукотский АО и Сахалинская область. Это следует из данных Росстата, которые проанализировал ТАСС.

Согласно статистике, в марте 2026 года первое место по уровню зарплаты занял Чукотский автономный округ, на второй позиции — Москва, далее идут Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, замыкает пятерку Сахалинская область.

Десять лет назад пятерка лидеров выглядела иначе. Первое место также занимала Чукотка, далее шли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, на четвертом месте — Москва, на пятом — Сахалинская область.

Выбывший из «пятерки» Ненецкий автономный округ, согласно последним имеющимся данным, занимает теперь лишь восьмую строчку в рейтинге регионов, уступая Республике Саха (Якутия) и Камчатскому краю.

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