В Росстате назвали топ-5 регионов по уровню средней зарплаты

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Топ-5 регионов по уровню средней зарплаты в России за 10 лет несколько изменился, в него вошла Магаданская область, Москва поднялась с четвертого на второе место, а вот Ненецкий АО выбыл из «пятерки». На своих местах в рейтинге остались лишь Чукотский АО и Сахалинская область. Это следует из данных Росстата, которые проанализировал ТАСС.