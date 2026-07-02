В России с сентября появится новый налоговый вычет: детали

С 1 сентября россиянам станет доступен налоговый вычет. Речь идет о возврате части уплаченного НДФЛ — в зависимости от суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года. Об этом сообщили в Минфине.
Как уточнили в министерстве, что введение вычета направлено на поддержку долгосрочных накоплений и привлечение граждан к финансовым инструментам для создания будущих сбережений.
«Размер налогового вычета зависит от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика», — говорится в сообщении ведомства для РИА Новости.
Кроме того, с 1 сентября также увеличивается размер вычета для родителей, которые вносят средства в пользу своих детей: они получат право заявить к возврату сумму взносов до 500 тыс. рублей.
Кроме этого, с 1 сентября в школах начнут поэтапное введение курса «Духовно-нравственная культура России».