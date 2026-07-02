В России с сентября появится новый налоговый вычет: детали

С 1 сентября россиянам станет доступен налоговый вычет. Речь идет о возврате части уплаченного НДФЛ — в зависимости от суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года. Об этом сообщили в Минфине.